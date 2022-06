Peque, Busi und Sol - so heißen die drei weiblichen Meeresschildkröten (Caretta Carreta), die am Donnerstag an der Cala Agulla auf Mallorca ausgewildert worden sind. Es sind die ersten Meeresschildkröten, die an den Stränden der Balearen geschlüpft sind. 2019 kamen sie auf Ibiza auf die Welt, mussten sich bis jetzt aufgrund verschiedener gesundheitlicher Probleme in Gefangenschaft im Palma Aquarium erholen. Nun wurden sie wieder in das Mittelmeer entlassen.

Die drei Schildkröten wiegen zwischen vier und sechs Kilogramm. Eine von ihnen ist mit einem GPS am Panzer ausgestattet worden, um die Bewegungen der Tiere im Meer zu verfolgen. Experten zufolge werden sie wahrscheinlich den Strömungen im Osten Mallorcas folgen, die sie in die Gewässer des Golfs von León bringen sollten. Klimawandel ändert Laichplätze Normalerweise nistet diese Schildkrötenart im östlichen Mittelmeer, aber in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Weibchen, die auf der westlichen Seite laichen, zugenommen. Wissenschaftler führen dieses Phänomen auf den Klimawandel und den Anstieg der Meerwassertemperaturen zurück. Die Tatsache, dass die Eier an den Stränden Ibizas gefunden wurden, war für die hiesigen Umwelt- und Wissenschaftstechniker eine große Herausforderung, da man auf der Inselgruppe noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert gewesen war. Doch glücklicherweise war die Aufzucht erfolgreich. Ab jetzt sind Peque, Busi und Sol auf sich allein gestellt.