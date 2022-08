Die Zeiten von Hitzewarnungen und Warnstufen aufgrund hoher Temperaturen auf Mallorca scheinen erst einmal vorbei zu sein. Allenfalls gibt es in der neuen Woche leichte Schauer.

Am Wochenende hieß es zunächst "Sonne satt", ab und an mischten sich Wolken dazu. In Palma de Mallorca lagen die Höchsttemperaturen am Sonntag (21.8.) bei 31 Grad, in Felanitx bei 32 Grad. Auch, dass es nachts schon viel kühler ist als noch vor ein paar Wochen, spürt man deutlich. Am Sonntag betrugen die Temperaturen nachts in Palma 18 Grad, in Felanitx 21 Grad.

Start in die neue Woche

Die neue Woche beginnt dann sogar noch etwas frischer. Am Montag (22.8.) kühlen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht ab. Für Palma sind 32 Grad gemeldet, für Felanitx 29. Erst um die Mittagszeit knacken einige Orte die 30-Grad-Marke. Viel wärmer wird es kaum. Schon am Vormittag sind vereinzelt Schauer möglich. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit in den meisten Orten dann an. Mit am höchsten ist sie in Palma und Santa María del Camí (65 Prozent). Am Abend sollte es trocken bleiben. Nachts steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht an.

Am Dienstag (23.8.) können am Vormittag dickere Wolken aufziehen. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Palma schafft es auf 32 Grad. Aus Norden weht eine leichte Brise. Erneut steigt die Regenwahrscheinlichkeit zum Nachmittag hin auf bis zu 55 Prozent.

Am Mittwoch (24.8.) ziehen im Lauf des Tages vermehrt Wolken auf. Die Temperaturen steigen ganz leicht an. In Palma werden 33 Grad erreicht, in Felanitx 34. Zwischen 12 und 18 Uhr sind örtlich Schauer möglich.