Nach gefühlt zwei Monaten ohne Wolken und fast unerträglicher Hitze sind die Temperaturen auf Mallorca in den vergangenen Tagen etwas gesunken. Nun fällt auch der lang ersehnte Regen, auch wenn es - etwa in der Baleren-Hauptstadt Palma - bislang nur ein leichtes Tröpfeln ist.

Im Wochenverlauf kann es auf Mallorca immer wieder regnen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert zudem Gewitter und hat für den Donnerstag eine Unwetterwarnung ausgegeben. Die anfängliche Warnstufe Gelb wurde am Mittwochvormittag (17.8.) in Orange geändert. Die Zeit der Tropennächte endet unterdessen langsam.

Die Nacht auf Mittwoch war allerdings noch schwül und heiß. Die Tiefstwerte lagen zwischen 21 (Inselmitte und Westen) und 25 Grad (Palma de Mallorca). Den Vormittag über bleibt es wohl Inselweit größtenteils bewölkt. Es kann immer wieder zu kurzen Schauern kommen. Die Regentropfen sind mit Saharastaub versetzt - wenn möglich, das Auto also in der Garage parken. Es kann zu Gewittern kommen. Am Nachmittag blitzt die Sonne hinter der Wolkendecke hervor.

Schwankungen des Meeresspiegels

Nachdem am Dienstag die Temperaturen bereits auf Höchstwerte zwischen 31 Grad in Campos und 38 Grad in Pollença gesunken waren, geht der Trend am Mittwoch weiter: In manchen Orten gar unter die 30-Grad-Marke: 34 Grad in Pollença, 31 Grad in Cala Ratjada, 29 Grad in Palma de Mallorca und Andratx. Das hat auch Auswirkungen auf die Nacht: In der Nacht zum Donnerstag sinken zum ersten Mal seit Wochen sinken die Temperaturen auf der ganzen Insel auf unter 20 Grad, es ist somit keine Tropennacht.

Bis 16 Uhr warnt Aemet am Mittwoch an der Küste Menorcas vor Rissagas. Bei dem Wetterphänomen handelt es sich um Schwankungen des Meeresspiegels, die durch Luftdruck ausgelöst werden. Sind diese besonders stark, kann es an der Nordküste Mallorcas zu leichten Überschwemmungen kommen. Aemet geht von Schwankungen von 1,2 Meter aus.

Regen und Unwetterwarnungen

Für Donnerstag gibt es dann auf Mallorca mehrere Warnungen wegen Starkregens, Gewittern und hohem Wellengang. Von Mitternacht bis 20 Uhr gilt inselweit die Warnstufe Orange. Bis zu 40 Millimeter Niederschlag pro Stunde sind möglich. An allen Küsten gilt die Warnstufe Gelb. Der heftige Nordwind peitscht das Meer auf. Am späten Nachmittag/frühen Abend zeigt sich die Sonne und die Lage beruhigt sich. Die Temperaturen liegen fast überall bei angenehmen 29 und 30 Grad.

Das Regenwetter ist übrigens schnell wieder vorbei: Freitag und am Wochenende sind dann Temperaturen von knapp über 30 Grad und Sonnenschein angesagt.

Die Meerestemperatur kühlt unterdessen nicht so schnell ab. Am Donnerstag wird das Meer an manchen Orten mit 30 Grad wohl über den Höchsttemperaturen liegen. Gerade weil das Meer so warm ist, erwartet der spanische Wetterdienst Aemet, dass sich auch die Atmosphäre wieder aufheizt. "Noch können wir es nicht sagen, aber es kann gut sein, dass es eine weitere Hitzewelle auf Mallorca gibt", sagt Miquel Gili, Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet. /rp