Die Meerestemperaturen vor Mallorca haben in diesem Sommer Rekordwerte erreicht. Den absoluten Rekord erreichte die Messstation auf dem Eiland Dragonera. Dort wurden am 24. August 31,36 Grad gemessen - das ist die höchste Meerestemperatur, die jemals an den spanischen Küsten gemessen wurde.

Bereits einige Tage zuvor hatte die seit dem Jahr 2009 operative Messstation mit 31,34 Grad einen spanienweiten Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchstwert lag bei 31,27 Grad im Jahr 2018. Die hohen Temperaturen betrafen vor allem das spanische Mittelmeer. So wurden etwa an einer Messstation in Valencia am 11. August 29,94 Grad gemessen. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 28,65 Grad, der im August 2015 gemessen worden war, deutlich überschritten. Doch auch im nordspanischen Kantabrien und auf den Kanaren stiegen die Thermometer in bislang ungesehene Höhen. /pss