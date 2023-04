Es sind außerordentlich sensible Tiere und ausgesprochen fürsorgliche Eltern: Wie Mönchsgeierpaare auf Mallorca ein Ei ausbrüten und dann ihr Junges aufziehen, lässt sich nun per Livecam beobachten.

Aufgestellt hat die Kamera die Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM). Die Stiftung baut seit über 30 Jahren die einst vom Aussterben bedrohte Population der Riesenvögel auf der Insel wieder auf. Die Übertragung erfolgt über einen Youtube-Kanal.

Mönchsgeier sind außergewöhnlich zärtliche Tiere

"Unser Ziel ist es, das faszinierende Leben eines Mönchsgeierpaares mitten in der Brutzeit zu zeigen, ohne sie in ihrer natürlichen Umgebung zu stören. Wir zeigen ihr intimstes Verhalten, ihre Sensibilität und die außergewöhnliche Zärtlichkeit dieser Tiere", heißt es in einer Mitteilung der FVSM.

Tiefdruckgebiet Juliette ließ den ersten Brutversuch scheitern

Derzeit gibt es auf Mallorca an die 45 Brutpaare. Eines davon hat am 30. März ein Ei gelegt und hütet es nun in einem Nest an einem nördlichen Abhang der Serra de Tramuntana. Es handelt sich bereits um den zweiten Anlauf: Ein erster Brutversuch mit einem anderen Ei hatte das Paar abgebrochen, als das Tiefdruckgebiet Juliette Ende Februar über die Insel fegte.

Mönchseier brüten ihr Ei - es immer nur eines - an die 55 Tage lang aus. Während dieser Zeit und der der Aufzucht reagieren sie extrem sensibel auf Störungen. Die Mönchsgeier-Stiftung ruft deswegen Wanderer und Ausflügler seit Jahren dazu auf, im Frühjahr die Brutgebiete der Vögel zu meiden.