Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch im Meer vor Mallorca bemerkbar. Die durchschnittliche Wassertemperatur liegt derzeit etwa 1,5 bis 2 Grad über dem üblichen Wert für diese Jahreszeit. Das berichtet die Delegierte des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen, María José Guerrero.

Die Meteorologin erklärte, dass die übliche Durchschnittstemperatur des Meerwassers im April etwa bei 15,6 Grad liegt, während die Messtation vor Palma am Donnerstag (13.4.) 17,1 Grad anzeigte, ebenso wie die vor Sa Ràpita, während die vor Andratx eine Oberflächentemperatur von 17,9 Grad registrierte. Und diese ungewöhnlich hohen Temperaturen wären noch höher, wenn in der vergangenen Nacht nicht kalter Nordwind aufgetreten wäre, der eine Abkühlung des Meeres verursachte.

Vor allem im Süden warm

Auch in anderen Gegenden der spanischen Mittelmeerküste zeigt sich dieser Trend. In Cádiz wurden am Donnerstag 17,7 Grad gemessen, 16,8 Grad waren es in der spanischen Enklave Ceuta. In Malaga wurden 16,1 Grad gemessen, exakt ein Grad mehr in Cabo de Gata bei Almería. Ebenfalls sehr warm war es in Cabo de Plos bei Cartagena (17,5 Grad).

Etwas kühler ist es hingegen im Norden des Landes. In Katalinien wurden 14,4 Grad in Tarragona gemessen, 13,8 Grad waren es an der Küste von Girona.

So sind die langfristigen Perspektiven

Hinsichtlich der Möglichkeit von Niederschlägen erklärte Guerrero, dass dafür kalte Luft in höheren Lagen notwendig wäre. Was die langfristigen Vorhersagen betrifft, erklärte Guerrero, dass die Wassertemperatur auf den Balearen in den Monaten Mai, Juni und Juli etwa 0,5 bis 1 Grad über dem üblichen Wert liegen wird.

Die Wassertemperatur im westlichen Mittelmeer erreichte im vergangenen Sommer bis zu vier Grad über dem Normalwert. An der Messstation vor Sa Dragonera wurde mit über 31 Grad ein neuer Rekord für die Wassertemperatur an der spanischen Mittelmeerküste verzeichnet. /pss