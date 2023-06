Der 25-jährige Brite Calum Binmore war wohl der Erste, der in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni eine Schildkröte entdeckte, die am Stadtstrand Can Pere Antoni von Palma iauf Mallorca ihre Eier ablegte. Der Student verbrachte dort gerade einen Abend mit Freunden. Ebenfalls Zeuge war der 22-jährige Alans Medina, der im Hotel Sol Palmanova als Rettungsschwimmer arbeitet. Beide erlebten die Ereignisse sehr unterschiedlich und erzählen aus verschiedenen Perspektiven. 40 der 106 von der unechten Karettschildkröte (Caretta caretta) abgelegten Eier werden in einem Labor nun ausgebrütet. Die restlichen befinden sich noch am Strand und werden dort bewacht.

So erlebten die Augenzeugen die Eiablage

Calum Binmore (CB): Ich sah die Meeresschildkröte das erste Mal ungefähr gegen 22.30 Uhr. Kurz zuvor war eine Fähre in den Hafen eingelaufen. Eine größere Welle rollte an, befreite den Strand von Schmutz und glättete den Sand. Dadurch konnte ich die Schildkröte leicht erkennen, als sie aus dem Wasser kroch.

Alans Medina (AM): Ich war nach meinem Arbeitstag an den Strand gegangen, um dort den Abend ausklingen zu lassen. Abendessen und entspannte Musik aus meinem Lautsprecher hatte ich mit dabei. Nach einer Weile schlief ich ein. Als ich aufwachte, sah ich direkt vor mir eine große und dunkle Kreatur im Sand. Das Tier hatte schon die Hälfte des Strandes überquert. Sie steuerte zielstrebig auf mich zu.

CB: Ich versuchte sofort, meine Freunde darauf aufmerksam zu machen und rief: „Leute, da ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte!“ Vorsichtig gingen wir zum Hochsitz der Rettungsschwimmer und bestiegen ihn. Wir wollten die Schildkröte keinesfalls stören, sondern aus sicherer Entfernung beobachten. Es dauerte etwa 15 Minuten, bis sie das obere Ende des Strandes erreicht hatte. Zwischendurch machte sie immer wieder Pausen, um Luft zu holen.

AM: Als sie am oberen Ende ankam, drehte sie sich um 180 Grad und begann ihr Loch in den Sand zu graben.Vorsichtig näherte ich mich, um sie genauer zu beobachten.

CB: Am Strand waren kaum andere Menschen, aber natürlich waren Autogeräusche von der Straße zu hören. Auf der Böschung, unter der die Schildkröte ihr Loch grub, saß ein Mann mit einem Getränk in der Hand und einem Lautsprecher. Er spielte laute Musik und stand sofort auf, um Fotos zu machen, als die Schildkröte auf ihn zukroch. Er benutzte sogar einen Blitz, was uns Sorgen bereitete. Wir dachten, dass er sie verscheuchen oder erschrecken könnte. Wir baten ihn daher den Blitz seiner Kamera auszuschalten. Seine Musik stellte er lediglich leiser.

Bei Sichtung einer Schildkröte sofort die 112 anrufen

AM: Fasziniert von diesem Moment tat ich was viele in dieser Situation tun würden. Ich zückte mein Handy und begann Fotos zu schießen. Der Blitz war eingeschaltet, um auf den Bildern mehr zu erkennen. Doch eine Gruppe junger Leute sprach mich deswegen an. Auf Google fand ich heraus, dass es in der Tat sehr wichtig ist, eine Schildkröte bei der Eierablage nicht mit Licht zu stören. Zügig schaltete ich den Blitz daher aus, bevor ich weitere Fotos schoss. CB: Mein Freund Francoise schrieb eine E-Mail an das Palma Aquarium mit unserem genauen GPS-Standort. Wir sind alle nicht von hier, daher schien uns das Aquarium als ein guter Ansprechpartner. Später erfuren wir, dass eine ander Person die Polizei anrief, die schneller reagierte. Jetzt wissen wir für die Zukunft, dass wir sofort die 112 anrufen sollten. Wir blieben eine weitere halbe Stunde und beobachteten, wie die Schildkröte anfing zu buddeln, um die Eier abzulegen. Danach gingen wir.

AM: Gegen Mitternacht entschied ich den Heimweg anzutreten. Die Schildkröte war bereits auf ihrem Weg zurück den Strand hinab, doch noch sichtbar.