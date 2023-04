Anwohner haben am Freitagmorgen (14.4.) am Strand Es Trenc an der Südküste von Mallorca eine Meeresschildkröte in offensichtlich schlechtem Zustand entdeckt. Das Tier war in der Nähe des Dorfes ses Covetes in der Gemeinde Campos von den Wellen an Land gespült worden und bewegte sich nur mit Mühe fort.

Es handelt sich um eine Unechte Karettschildkröte (caretta caretta). Diese Meeresschildkrötenart kommt zu dieser Jahreszeit an der Küste Mallorcas am häufigsten vor. Acht Schildkröten erholen sich derzeit im Palma Aquarium Angesichts des Zustands des verletzten Tieres haben die Bürger sofort die Spezialisten der Rettungsstation des Aquariums von Palma alarmiert, die sich des Falles annahmen. Sie schickten ein Team, um die Schildkröte einzusammeln. Im Aquarium soll das Tier wieder zu Kräften kommen. Derzeit befinden sich dort acht Unechte Karettschildkröten, die sich von ihren Verletzungen erholen, bevor sie wieder ins Meer zurückkehren können. Die Mitarbeiter des Aquariums erklären, dass in diesen Monaten vermehrt Unechte Karettschildkröten in den Gewässern von Mallorca gesichtet werden. Dass sie der Küste dabei so nahe kommen, sei aber kein gutes Zeichen.