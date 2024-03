Bereit für die Urlaubssaison: Die Strände in Santa Ponça und Co. werden aufgehübscht

Die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca macht sich hübsch für die anstehende Urlaubersaison: Mitarbeiter der öffentlichen Firma Calvià 2000 sind dieser Tage dabei, die Reste des abgestorbenen Seegrases (posidonia), die sich an den Stränden der Küstenorte angesammelt haben, einzusammeln.

Wie es seitens des Rathauses heißt, werden die bräunlichen, algenähnlichen Blätter gesammelt und aufbewahrt, um dann am Ende der Saison wieder auf den Stränden verteilt zu werden - schließlich ist das Seegras maßgeblich daran beteiligt, die Erosion der Strände zu verhindern. Auch für ein funktionierendes Ökosystem ist die posidonia wichtig.

Maschinen nur an bebauten Stränden

Auch die Sandfänger-Zäune aus Schilfrohr werden vorübergehend abgebaut / Redaktion DM

Ebenfalls abgebaut werden aktuell die hinter den Stränden aufgebauten Zäune aus Schilfrohr, die im Winter dafür sorgen, dass Stürme und Unwetter nicht allzu viel Sand davon wehen. Dafür nehmen Rampen und Mülleimer im Sommer ihre Plätze ein, bis die Badebuchten nach der Saison wieder winterfest gemacht werden.

Zunächst sind die Stadtstrände von Santa Ponça an der Reihe, hier dürfen Traktoren mit spezieller Maschinerie zum Einsatz kommen, um die Seegras-Reste am Strand zu entfernen. Im Mai sollen die von vielen Badegästen als störend empfundenen Blätter dann auch an den Naturstränden im Gemeindegebiet eingesammelt werden, hier allerdings ohne die Zuhilfenahme großer Maschinen. /somo