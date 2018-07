Residenten-Rabatt für Flüge von Mallorca zum Festland steigt Ende Juli

Gute Neuigkeiten für alle, die auf Mallorca ihren Wohnsitz gemeldet haben: Wie die spanische Zentralregierung am Dienstag (3.7.) bekannt gegeben hat, ist geplant, die Aufstockung des Residenten-Rabatts für den Verkehr zwischen den Inseln und dem spanischen Festland noch in diesem Monat auf 75 Prozent anzuheben. Balearen-Bürger können dann Flug- und Fährentickets zum Festland und zurück für 25 Prozent des Ursprungspreises erwerben. Bisher gibt es einen Rabatt von 50 Prozent.

Bei einem Treffen mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol sowie führenden Politikern der Kanaren und der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla sicherte die neue zentralspanische Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez am Dienstag zu, dass die Nicht-Festländler schon ab dem 28. Juli weniger für ihre Reisen auf die "península" zahlen müssen. Wer also eine Reise nach Barcelona und Co. plant und über ein "certificado de empadronamiento" aus dem Rathaus verfügt, sollte bis Ende des Monats damit warten.

Für die linksgrüne Balearen-Regierung ist die Zusage aus Madrid Anlass zur Freude. Schon seit Beginn der Legislaturperiode 2015 drängen sie auf einen 75-Prozent-Rabatt. Dieser gilt bisher nur bei Flügen und Schiffsfahrten zwischen den Balearen-Inseln. Zwar hatte auch Spaniens konservativer Ex-Präsident Mariano Rajoy eine Rabatt-Erhöhung zugesagt, ein konkretes Datum hatte es dafür aber nie gegeben. /somo