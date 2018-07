Gütesiegel für acht weitere Mietwagenfirmen auf Mallorca

Übergabe des Gütesiegels an Vertreter der Mietwagenfirmen.

Übergabe des Gütesiegels an Vertreter der Mietwagenfirmen. Foto: Govern

Das balearische Verbraucherministerium hat weitere 14 Mietwagenfirmen auf Mallorca und Menorca mit dem neuen Gütesiegel ausgezeichnet. Die Zahl der Anbieter, die sich verpflichtet haben, den Verhaltenskodex zu befolgen, steigt somit balearenweit auf 90, wie das Ministerium am Freitag (6.7.) in einer Pressemitteilung verkündet hat.

Neu hinzugekommen sind auf Mallorca:

Sixt Rent a Car

Europcar, Blaurent

Iscar Rent a Car

Autos Riera

Autos Arbona

Arash Rent a Car

Centauro Rent a Car

Wiber Rent a Car Spain, SL



Neuzugänge auf Menorca:



Autos Llonga

Autos Villa Cars

Binicars

Nuracar

Miramar Rent a Car

Autos Motorcraft Menorca, SL

Der Generaldirektor für Verbraucherschutz, Francesc Dalmau, begrüßte bei der Übergabe des Gütesiegels, dass inzwischen auch große Mietwagenfirmen mit an Bord seien. Der Prozess werde fortgeführt, um weitere Anbieter aufzunehmen.

Der Verhaltenskodex gehört zu einer 2016 initiierten Strategie von Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits sollen die Firmen, die sich zum Verhaltenskodex verpflichten, mit einem neuen Gütesiegel werben dürfen. Andererseits müssen sich die Firmen bei Beschwerden von Verbrauchern einem Schlichtungsverfahren der Verbraucherschutzzentrale stellen.

Die Firmen haben sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, sich in ein offizielles Register aufnehmen zu lassen und sich an die Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehören eine transparente Preispolitik ohne versteckte Aufschläge wegen später hinzukommender und eigentlich unnötiger Zusatzleistungen, Priorität für die Voll/voll-Regelung beim Tanken sowie auch Transparenz bei der Kontrolle von Schäden am Fahrzeug bei Abholung und Ablieferung. Hinzu kommen eine Service-Hotline sowie eine E-Mail-Adresse für Reklamationen.

Download: Liste der Mietwagenfirmen auf Mallorca mit Gütesiegel (Stand: 6. Juli 2018)