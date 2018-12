Laudamotion baut Mallorca-Flüge im Sommer 2019 aus

Die Fluglinie Laudamotion konzentriert ihr Angebot im Sommer 2019 noch stärker auf das Reiseziel Palma de Mallorca. Damit reagiere man auf die hohe Nachfrage aus Deutschland und Österreich, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (7.11.). Die Flüge seien ab sofort buchbar.

Neben Wien, Düsseldorf und Stuttgart bietet die Airline zusätzliche Abflüge und erhöhte Frequenzen ab München, Hannover, Münster und Salzburg an. Von Düsseldorf aus sollen sechs Flieger pro Tag Mallorca anfliegen. Von Stuttgart, München und Wien starten in der Sommersaison vier Flugzeuge am Tag gen Mittelmeerinsel. Auch von Hannover, Münster und Wien gehen täglich Verbindungen. "Laudamotion unterstreicht damit einmal mehr die Rolle als der Palma-Spezialist aus Deutschland und Österreich und wird das Angebot weiterhin stetig ausbauen", wirbt der Airline-Chef Andreas Gruber in der Pressemitteilung.

Für einen Trip auf die Insel, müsse man aber nicht bis zum Sommer warten. Auch im Winter gehen bis zu zwei tägliche Flüge von Düsseldorf, Berlin und Wien nach Mallorca, heißt es in der Mitteilung weiter.

Laudamotion gehört zu 75 Prozent der irischen Ryanair. Im vergangenen Sommer hatte die Airline mehrfach Probleme, das große Angebot an Flügen auch einzuhalten. /tg