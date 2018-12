Sóller-Bahn: Gleisarbeiten in 20 Meter Höhe

Arbeiten am Gleis vom ´Roten Blitz´.

Arbeiten am Gleis vom ´Roten Blitz´. Foto: Mora

Höhenangst ist hier fehl am Platz. Die Betreiber der Sóller-Bahn auf Mallorca nutzen die Winterpause des Roten Blitzes, um Gleisarbeiten am Viadukt Monts Reials durchzuführen. Die Bauarbeiter müssen die Schienen dafür in ungewohnter Höhe - etwa 20 Meter über dem Erdboden - verlegen. Ab Montag (17.12.) wird ein Hubschrauber die Arbeiten unterstützen und Material herbeischaffen.

Auch im Tunnel durch die Sierra de Alfàbia - der längste von mehreren Tunnelabschnitten der Sóller-Bahn - wird gearbeitet. Insgesamt müssen etwa 300 Meter Gleisstrecke erneuert werden. Die Brücke wird dabei durch eine Beton-Struktur verstärkt. /tg