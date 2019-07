Mietwagen auf Mallorca: Qualität statt Quantität

Rund 90.000 Mietwagen kommen in dieser Sommersaison auf Mallorca und den Nachbarinseln zum Einsatz. Das geht aus Schätzungen des Dachverbands der Autovermieter auf den Balearen (Aevab) hervor.

Wie der Vorsitzende des Verbands, Ramón Reus, jetzt bekannt gab, entsprächen die bisherigen Buchungen den Erwartungen der Autoverleiher, die bereits damit gerechnet hatten, weniger Kunden als in den Vorjahren zu haben. "Bis zur Osterwoche ist es sehr gut gelaufen. Im Mai und Juni ist die Nachfrachte etwas abgeflacht, im Juli sind etwa 75 bis 80 Prozent des gesamten Fuhrparks im Einsatz", erklärte er.

Durchschnittlich 35 Euro pro Tag zahlen die Kunden für ihren Mietwagen, wobei die Preisspanne zwischen den jeweiligen Anbietern sehr hoch ist. "Wir mussten die Preise ein wenig senken, um mit anderen Reiseländern mithalten zu können", so Reus. In anderen Feriendestinationen wie Tunesien, Griechenland oder Ägypten, die ein ähnliche Klima wie die Balearen aufweisen, seien die Preise für den Mietwagen deutlich geringer angelegt. Man wolle auf Mallorca allerdings verstärkt auf Qualität der Angebote statt auf Quantität setzen. Die Mietzeit beträgt auf Mallorca im Schnitt viereinhalb Tage pro Kunde.

"In den vergangenen Jahren waren die Ausleihzahlen stets gestiegen, das ist diesmal anders. Aber es spornt uns an, besseren Service zu bieten", so Reus weiter. Lange Zeit über habe es haufenweise Werbung von Billiganbietern gegeben, die ihre Autos für drei oder vier Euro am Tag anpriesen, ohne auf die versteckten Kosten hinzuweisen, die später auf den Kunden zukamen. Solche Praktiken sollen dem Dachverband zufolge unterbunden werden. Entsprechende Abkommen mit der Verbraucherzentrale der Balearen-Regierung seien bereits getroffen. Künftig sollen nur noch reale Endpreise in den Werbebroschüren, im Internet und beim Anmieten angegeben werden. /somo