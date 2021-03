Noch mehr Mallorca-Flüge: Auch Tui verdoppelt Angebot zu Ostern

Reiseveranstalter und Fluggesellschaften bauen ihre Flug- und Urlaubsangebote für Mallorca noch weiter aus. Nach Eurowings, Condor und Ryanair hat am Dienstag (16.3.) auch der Reisekonzern Tui eine Erhöhung der Zahl der Flüge angekündigt. Das Angebot für die Osterferien werde verdoppelt. "Wir bieten jetzt über 300 Hin- und Rückflüge an. Weitere sechs Tui-Häuser und Partnerhotels werden kurzfristig verfügbar sein", so Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland laut einer Pressemitteilung.

Die ersten Tuifly-Flüge würden am 21. März ab Hannover, Düsseldorf und Frankfurt starten. Hinzu käme an diesem Tag auch ein Flug ab Stuttgart; München werde neu ab dem 26. März aufgenommen. Die zusätzlichen Flüge seien ab Dienstag (16.3.) in den Reservierungssystemen verfügbar und könnten auch einzeln gebucht werden.

Bereits zuvor war bekannt gegeben worden, dass der Robinson Club Cala Serena im Südosten der Insel zum 20. März öffnet. Hinzu kommen laut Pressemitteilung die Hotels Riu Festival (21. März) sowie das Riu Playa Park und das Riu Concordia (beide 25. März) an der Playa de Palma. Im Norden der Insel werde am 25. März bei Alcúdia das Grupotel Los Príncipes eröffnen – das Grupotel Picafort Beach und das Grupotel Parc Natural folgten am 27. März.

Indirekt warnt Tui Deutschland vor Partyurlaub. „Um die zurückgewonnenen Freiheiten entsprechend wertzuschätzen, empfehlen wir unseren Gästen, einen ruhigen Urlaub auf Mallorca zu verbringen. Das hat im vergangenen Jahr schon sehr gut funktioniert, und letztlich sorgen damit alle dafür, dass diese Freiheiten bestehen bleiben können", so Andryszak.