Corona-Testzentrum am Flughafen Mallorca nimmt Betrieb auf

Lange war es angekündigt worden, jetzt ist das Covid-Testzentrum am Flughafen von Palma de Mallorca heimlich, still und leise eröffnet worden. Keine Pressemitteilung des Betreibers Eurofins Megalab, keine offizielle Eröffnung. Seit "ein paar Tagen" sei das Zentrum nun in Betrieb, heißt es von Seiten des staatlichen Flughafenbetreibers Aena. Die Teststelle befindet sich am Eingang des Abflugbereichs im zweiten Stock, genauer gesagt auf Höhe der Check-in-Schalter 137 bis 153. Es ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr und am Samstag und Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr geöffnet.

Passagiere können sich auf einer Website einen Termin für einen Test geben lassen. Die Seite gibt es derzeit auf Spanisch und auf Englisch. Dort heißt es, die Tests seien vorrangig für abfliegende Passagiere gedacht, die am Zielort einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Allerdings kann das Testzentrum auch von ankommenden Passagieren genutzt werden. Neben PCR-Tests und PCR-Schnelltests stehen den Fluggästen auch Antikörper- und Antigen-Schnelltests zur Verfügung.

Da das Testzentrum räumlich beengt ist, können laut Auskunft einer Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena Urlauber nicht im großen Stil vor der Abreise getestet werden. Die von der deutschen Bundesregierung vorgesehenen Corona-Tests, die Mallorca-Rückkehrer bei ihrer Ankunft in Deutschland voraussichtlich ab dem 1. April vorlegen sollen, kann aber jeder Passagier vor Abflug absolvieren, sofern er sich vorher einen Termin geben lässt.

Die Preise: PCR-Tests sind für 70 Euro zu haben. Das Ergebnis soll bereits binnen 30 Minuten und anderthalb Stunden über einen Code im Internet abrufbar sein. Antigentests kosten 30 Euro und sind nach 30 Minuten abrufbereit. Die gleiche Zeitspanne benötigt das Testzentrum für die Antikörpertests, die 29,34 Euro kosten.

Eine der Bedingungen bei der Konzessionsvergabe war, dass die Betreiber über eigene Labore verfügen und die Ergebnisse der Tests innerhalb von zwölf Stunden vorlegen können müssen. Eurofins Megalab darf nur Testverfahren nutzen, die vom spanischen Gesundheitsministerium anerkannt sind. /jk