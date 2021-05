Betrieb am Flughafen von Mallorca nimmt Fahrt auf

Die Flughäfen auf Mallorca und den Nachbarinseln werden bis Mitte Juni voraussichtlich die Hälfte der Flüge handeln, die im Jahr 2019 auf den Inseln starteten und landeten. Davon geht die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol aus. Falls die Fluglinien an ihren Plänen festhalten, werden Mallorca, Menorca und Ibiza mit einer relativ guten Quote in die touristische Saison starten.

Konkret ist die Rede davon, dass die Balearen zwischen dem 3. Mai und dem 13. Juni rund 46 bis 52 Prozent des Flugverkehrs aufnehmen werden, der im Vor-Pandemiejahr 2019 stattfand. Am 26. Mai 2019 beispielsweise waren in Palma de Mallorca 1.259 Starts und Landungen verzeichnet. Am selben Tag im Jahr 2021 sollen es rund 580 sein. Was den Flugverkehr zwischen Deutschland und Mallorca angeht, seien rund 48 Prozent der vor Corona etablierten Flüge wieder im Programm.

Allerdings sind die Prognosen unsicher. Enaire, die spanische Luftfahrtverwaltung, bekommt wöchentlich von Eurocontrol Informationen über die Flüge, die die Fluggesellschaften planen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese Planungen allerdings vage. Einige Airlines haben ihre Planungen noch gar nicht öffentlich gemacht, da sie abwarten, wie sich das Pandemiegeschehen und die damit verbundenen politischen Entscheidungen zum Reiseverkehr entwickeln.

Auch an diesem Wochenende steigt der Betrieb im Airport von Palma de Mallorca an. Die Flughafenbetreibergesellschaft Aena rechnet mit insgesant 918 Starts und Landungen am Samstag (8.5.) und Sonntag (9.5.). /somo