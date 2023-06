Die wenigen Regentropfen, die am Donnerstag (15.6.) fallen sollen, könnten der letzte Niederschlag für längere Zeit auf Mallorca sein. Die Insel stellt um auf Sommermodus. Schon in den vergangenen Nächten sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad in Palma, weswegen man von einer Tropennacht spricht. In der kommenden Woche dürfte es die erste Hitzewarnung geben, wenn die Temperaturen sich der 40-Grad-Marke nähern.

So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag wird es im Vergleich dazu noch regelrecht kühl. In der Inselmitte wird die 30-Grad-Marke geknackt, an den Küsten werden es mitunter nur 26 Grad, so zum Beispiel in Cala Ratjada und Santanyí.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Sonne und Wolken wechseln sich ab. In den Mittagsstunden kann es etwas tröpfeln, am späten Nachmittag klart es gänzlich auf. Der Sonnenuntergang um 21.19 Uhr dürfte gut zu sehen sein. In Palma, Pollença und Andratx droht die nächste Tropennacht.

So wird das Wetter am Freitag

Um 6.19 Uhr geht die Sonne am Freitag auf - einen früheren Zeitpunkt wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Temperaturen klettern auf 32 Grad in der Inselmitte. Wieder wird es kühler an den Küsten, was an den niedrigeren Temperaturen im Mittelmeer liegt. 24 bis 25 Grad misst das Wasser an den Stränden Mallorcas derzeit. Die Sonne scheint den ganzen Tag durchgehend.

So wird das Wetter am Wochenende

Bei bis zu 34 Grad am Wochenende dürfte es die meisten Menschen auf Mallorca an die Strände treiben. Wetterumschwünge sind derzeit nicht in Sicht. Es beginnt das konstante Sommer-Sonnen-Wetter.

In der neuen Woche folgt ein Hitzeschub. Die erste 40, die der spanische Wetterdienst Aemet für den Dienstag prognostizierte, wurde mittlerweile auf 38 Grad herunterkorrigiert. In der Regel gilt auf Mallorca ab 36 Grad eine Hitzewarnung. Ab Montag dürfte es kein Gebiet auf der Insel geben, in dem die 30-Grad-Marke nicht erreicht wird.