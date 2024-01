Die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí können sich auf eine Woche mit angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein freuen. Der Frühling scheint auf Mallorca langsam Einzug zu halten und bietet ideale Bedingungen für alle, die das milde Klima der Insel auskosten wollen.

Detailierte Wettervorhersage für Santa Maria del Camí

Der Start in die letzte Januarwoche zeigt sich mit bedecktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 18°C am 29. Januar und 17°C sowohl am 30. als auch am 31. Januar frühlingshaft. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% spürt man kaum einen Hauch kühlerer Luft, während der Luftdruck stabil bei über 1030 hPa liegt.

Der 1. Februar begrüßt die Einwohner und Gäste von Santa Maria del Camí mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die weiterhin auf 18°C klettern. Die Windverhältnisse bleiben unverändert mild und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 42% ab.

Der Höhepunkt der Woche wird der 2. Februar mit einem Spitzenwert von 19°C sein. Erneut unter einem klarem Himmel, welcher zu Freizeitaktivitäten im Freien einlädt. Die folgenden Tage zeigen sich gleichermaßen günstig mit klarem oder leicht bewölktem Himmel und Tagestemperaturen, die stets bei angenehmen 17°C liegen.

Die Abende in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí bleiben durchweg mild, und dank der geringen Bewölkung könnte man einen idealen Blick in den Sternenhimmel erhaschen, besonders am 4. und 5. Februar, wenn nur wenige Wolken am Himmel zu sehen sind.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten in Santa Maria del Camí

Für Outdoor-Aktivitäten bietet das aktuelle Wetter die perfekten Bedingungen. Ob ein Spaziergang durch die Weinberge, eine Radtour auf dem Land oder einfach nur entspannte Stunden in einem der vielen Cafés – die kommende Woche verspricht, ausgesprochen angenehm zu werden.

Der Sonnenaufgang erleuchtet Santa Maria del Camí täglich um kurz vor 7 Uhr morgens und bietet lange, helle Tage, da die Sonne erst nach 17 Uhr untergeht. So lässt sich jeder Tag optimal nutzen.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Santa Maria del Camí

Zusammengefasst steht uns eine Woche bevor, in der das Wetter in Santa Maria del Camí mit milden Temperaturen und Sonnenschein seine beste Seite zeigt. Es sind die perfekten Bedingungen, um die Schönheit von Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 03:09:51. +++