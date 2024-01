Die Wetterprognose für Alaró verspricht eine angenehm milde und sonnige Woche. Vom 29. Januar 2024 bis zum 05. Februar 2024 erwartet uns in dieser charmanten Gemeinde inmitten Mallorcas eine Zeit, in der man problemlos das Haus verlassen und die wunderschöne Natur genießen kann.

Wettervorhersage Alaró: Detailblick auf eine optimistische Woche

Beginnend mit dem 29. Januar 2024, zeigt sich das Wetter in Alaró überwiegend von seiner bedeckten Seite, wobei die Temperaturen behagliche 17°C erreichen. Mit nur einer leichten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% wird der Aufenthalt im Freien angenehm sein. Der Luftdruck ist stabil bei 1030 hPa.

Der 30. und 31. Januar bleiben gleichbleibend mild, mit einer identischen Tagestemperatur von 17°C. Am Himmel wölken sich zwar die Schichten etwas auf, doch größtenteils bleibt es bedeckt. Mit einer leichten Windbewegung von vielleicht 2 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von knapp unter 45% werden Spaziergänge durch die pittoresken Straßen Alarós zu einer wahren Freude. Der Luftdruck klettert leicht auf 1033 hPa.

Empfangen wir dann den Februar mit einem klaren Himmel und einer Steigerung der Temperaturen auf 18°C. Vom 01. bis 03. Februar dürfen wir uns in Alaró über zwei Tage mit strahlend blauem Himmel und minimalen Windgeschwindigkeiten von 1-2 km/h freuen. Die Luft trocknet etwas aus, was an den sinkenden Feuchtigkeitswerten von rund 40% zu erkennen ist.

Abschließend sehen wir am 04. und 05. Februar nur wenige Wolken am Himmel. Die Höchstwerte halten sich weiterhin bei 17-18°C, begleitet von einer frischen, aber kaum spürbaren Brise. Auch bei diesen Bedingungen bleiben Druck und Feuchtigkeit stabil und versprechen weiterhin angenehmes Wetter in Alaró.

Klimatische Bedingungen und Sonnenzeiten in Alaró

Während der Sonnenaufgang in dieser Woche stets vor 7 Uhr stattfindet und sich mit dem Sonnenuntergang zwischen 17:03 Uhr und 17:11 Uhr die Tage merklich strecken, können wir uns glücklich schätzen, in einer solch reizvollen Umgebung wie Alaró verweilen zu dürfen. Genießen Sie also die milden Temperaturen und die erfrischende Inselbrise, die diese Woche zu einem perfekten Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 02:21:31. +++