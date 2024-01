Die Gemeinde Alaró auf Mallorca kann sich auf eine angenehme Woche mit sonnigem Wetter und milden Temperaturen freuen. Wir werfen einen Blick auf die kommenden sieben Tage und berichten Ihnen, was Sie vom Wetter in Alaró erwarten dürfen.

Mittwoch, 31. Januar 2024: Ein Hauch von Frühling in der Luft

Am Mittwoch begrüßen uns leicht zerteilte Wolken am Himmel über Alaró, während die Temperaturen eine angenehme Marke von 16°C erreichen. Der Wind zeigt sich von seiner ruhigen Seite mit lediglich 2 km/h. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1034 hPa starten wir in diesen Tag, der mit einem wunderschönen Sonnenuntergang um 17:05 Uhr enden wird.

Donnerstag, 1. Februar 2024: Klarer Himmel und entspannte Wärme

Ein klarer Himmel definiert den Donnerstag in Alaró, wobei das Thermometer auf 19°C steigt. Der leichte Wind bleibt beständig bei 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf wohlige 36%, eine willkommene Abwechslung für alle Bewohner und Besucher. Der Tag erwacht um 6:57 Uhr und lässt uns bis zum Sonnenuntergang um 17:07 Uhr die Sonne genießen.

Freitag, 2. Februar 2024: Bedeckt, aber gemütlich

Während am Freitag dichte Wolken den Himmel bedecken, bleibt das Wetter mit einer Höchsttemperatur von 15°C immer noch behaglich. Eine leichte Brise mit 6 km/h bringt frische Luft in die Straßen von Alaró. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% und einem Druck von 1032 hPa sollten Sie vielleicht einen kleinen Schirm einpacken, für den Fall der Fälle. Der Tag beginnt um 6:56 Uhr und die Dunkelheit tritt um 17:08 Uhr ein.

Wochenendvorschau: Sonnig mit einem Hauch von Wolken

Die gute Nachricht ist, dass das Wochenende einen Mix aus Sonne und einigen wenigen Wolken mit sich bringt. Am Samstag, den 3. Februar, können wir mit einer Höchsttemperatur von 16°C und leichtem Wind von 2 km/h rechnen. Sonnenaufgang und -untergang finden um 6:55 Uhr bzw. um 17:09 Uhr statt.

Der Sonntag bleibt mit klarem Himmel und einem Maximum von 17°C ebenso freundlich. Geringe Luftfeuchtigkeit von 45% und ein gleichbleibender Druck von 1031 hPa sorgen für unbeschwerte Freizeitaktivitäten im Freien.

Zum Beginn der neuen Woche am Montag, den 5. Februar, klettert das Thermometer sogar auf 19°C bei einem leichten Wind. Der Dienstag hält diese Linie mit 19°C und vereinzelten Wolken bei leichten Winden. Die Sonne wird uns von 6:53 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 17:11 Uhr begleiten.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Mittwoch mit leicht bewölktem Himmel und anhaltenden 19°C. Die leichte Brise von 1 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 32% lassen die Tage angenehm verstreichen.

Genießen Sie die kommende Woche in Alaró, die nicht nur mit freundlichem Wetter, sondern auch mit der traumhaften Landschaft der Insel Mallorca überzeugt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:09:03. +++