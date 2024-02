Die malerische Ortschaft Deià auf Mallorca kann sich auf eine Woche mit teilweise heiterem Wetter und milden Temperaturen freuen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich im Zeitraum vom 1. Februar bis 8. Februar 2024 zwischen 16°C und 19°C, was ausgedehnte Spaziergänge und Genuss der inseltypischen Natur sehr angenehm macht.

Milde Bedingungen mit klarem Himmel dominieren

Am 1. Februar erwartet die Bewohner und Besucher in Deià ein Tag mit klarem Himmel. Die Temperaturen klettern auf angenehme 17°C, und der Wind bleibt mit 3 km/h sanft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, was für ein trockenes Klima sorgt, während der Luftdruck bei 1033 hPa stabil bleibt.

Der 2. Februar zeigt sich mit überwiegend bewölktem Himmel, bei ähnlichen Temperaturen um die 16°C, die auch für den 3. Februar mit vereinzelten Wolken prognostiziert werden. Die Windverhältnisse bleiben moderat, und die Feuchtigkeit steigt leicht an.

Sonne satt erwartet Deià ab dem 4. Februar

Ab dem 4. Februar gibt sich das Wetter noch freundlicher. Die Tage begrüßen die Einwohner und Urlauber mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich auf bis zu 17°C am 4. und 18°C am 5. Februar erwärmen. Die Windstärken spielen mit 3 bis 4 km/h kaum eine Rolle.

Zum Ende der Woche hin halten sich die Temperaturen bei 16°C am 7. und wieder steigenden 17°C am 8. Februar. Der Himmel zeigt sich erneut von seiner besten Seite, und das bei einer leichten Brise und einem angenehmen Luftdruck.

Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Die schönen Wetterbedingungen mit viel Sonnenschein und wenigen Wolken laden zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten ein. Ob Wandern, Radfahren oder ein Besuch der berühmten Steilküsten – Deià präsentiert sich als optimaler Ausgangspunkt.

Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen die Tage in köstliches Licht, das die Schönheit der Landschaft unterstreicht und für atemberaubende Sonnenuntergänge sorgt. Von 6:58 Uhr am 1. Februar verschiebt sich der Sonnenaufgang auf 6:51 Uhr am 8. Februar, während der Sonnenuntergang von 17:07 Uhr auf 17:16 Uhr später stattfindet.

Die perfekte Woche, um das charmante Deià zu entdecken

Alles in allem erwartet die Besucher in Deià eine herrlich milde Februarwoche, die zum Verweilen und Erkunden einlädt. Ob für die dort ansässigen Künstler oder die internationalen Gäste, das Wetter scheint für jeden ein Geschenk, begleitet von der malerischen Kulisse des Tramuntana-Gebirges.

