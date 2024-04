Das Frühlingswetter zeigt sich in Marratxí auf Mallorca von seiner abwechslungsreichen Seite. In der kommenden Woche können wir von sonnigem Himmel bis hin zu erfrischenden Aprilschauern alles erwarten. Die folgende Wettervorhersage fasst zusammen, womit Sie in den nächsten sieben Tagen rechnen sollten.

Sonntag, 21. April 2024: Strahlender Sonnenschein

Das Wochenende klingt mit einem klaren, blauen Himmel über Marratxí aus. Bei angenehmen 19°C und einem leichten Wind von nur 4 km/h ist das Wetter ideal für Freizeitaktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 43% bei einem Luftdruck von 1016 hPa. Der Sonnenaufgang um 05:02 Uhr läutet einen herrlichen Tag ein, der mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr endet.

Montag, 22. April 2024: Aprilwetter bringt Regen

Beginnend mit einem frischen 10°C führt uns der Montag in eine regnerischere Phase. Mit mäßigem Regen und Böen von bis zu 7 km/h sollten Sie vielleicht auf einen Regenschirm nicht verzichten. Eine höhere Luftfeuchtigkeit von 68% und ein leicht erhöhter Luftdruck von 1018 hPa sind zu erwarten. Am Horizont erscheint der Sonnenaufgang um 05:01 Uhr, während der Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:33 Uhr dauert.

Dienstag, 23. April 2024: Leichter Regen bei kühlen Temperaturen

Der Dienstag begrüßt uns mit leichten Regenschauern bei 9°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 88%. Der Luftdruck hält sich mit 1016 hPa stabil. Ein Sonnenaufgang um 04:59 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:34 Uhr markieren den Tagesverlauf.

Mittwoch bis Samstag: Wechselhaft mit Chancen auf Sonnenstrahlen

Die darauf folgenden Tage zeigen sich weiterhin im Wechsel von Sonne und Wolken. Von Mittwoch bis Samstag sind Temperaturen zwischen 14°C und 17°C zu erwarten, wobei die Nächte kühler bleiben. Leichter Regen und Bewölkung wechseln sich ab, während die Windgeschwindigkeit in einem angenehmen Bereich bleibt. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bewegen sich im üblichen Rahmen für diese Jahreszeit.

Sonntag, 28. April 2024: Sonnig und warm zum Wochenabschluss

Den Wochenabschluss bildet ein Sonntag, der mit 21°C und leichtem Regen für ein gemischtes Wetterbild sorgt. Der Wind weht mäßiger mit bis zu 7 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 45%. Mit dem Sonnenaufgang um 04:53 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:39 Uhr klingt die Woche behaglich aus.

Ob Sie nun die frische Luft bei einem Spaziergang genießen oder lieber bei einem guten Buch drinnen bleiben – das Wetter in Marratxí bietet genug Abwechslung, um für jeden etwas Passendes bereitzuhalten. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Wetterberichten und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:36:19. +++