Willkommen zu unserer umfassenden 7-Tage-Wettervorhersage für Andratx auf Mallorca. Die kommende Woche vom 21. April bis zum 28. April 2024 bietet einen Mix aus sonnigen Momenten, wiederkehrenden Regenschauern und milden Frühlingstemperaturen.

Die Wetterlage vom 21. bis 28. April 2024 in Andratx

Zum Wochenstart präsentiert sich der Himmel über Andratx in einem klaren Blau. Am Sonntag, den 21. April, wird es heiter mit einer maximalen Tagestemperatur von 15°C, begleitet von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h.

Am Montag, den 22. April, ziehen Wolken auf, und leichte Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen sinken dabei auf gemäßigte 10°C. Mit einer Windstärke von 8 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit sollte man für Outdoor-Aktivitäten entsprechend gerüstet sein.

Der Dienstag, der 23. April, setzt das nasse Thema mit feinem Nieselregen fort und kühlt die Luft auf 9°C ab. Die Wetterbedingungen bleiben ähnlich, mit vergleichsweise ruhiger Windbewegung und hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Mitte der Woche, insbesondere der Mittwoch, der 24. April, bringt eine leichte Erwärmung auf 12°C, doch milde Regenschauer bleiben bestehen. Das Wetter ist weiterhin variabel mit einem Wind, der leicht zulegt.

Am Donnerstag, den 25. April, präsentiert sich der Himmel grau mit dichten Wolken, aber die Temperaturen klettern auf bis zu 14°C. Die stabilen Windbedingungen halten an, was zu einer gleichmäßigen Verteilung der Wolken führt.

Das Wochenende nähert sich mit einem weiteren Tiefpunkt an Regenintensität. Der Freitag, der 26. April, und der Samstag, der 27. April, erwarten Sie mit leichten Regenschauern und Temperaturen von je 13°C. Die Regenschirme sollten also griffbereit bleiben.

Der Abschluss der Woche, Sonntag, der 28. April, hält den leichten Regentrend, allerdings bei einer spürbaren Erwärmung auf 17°C. Ein idealer Tag für diejenigen, die die wärmere Luft selbst an einem Regentag genießen möchten.

Ausblick auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Die Sonne wird in Andratx in dieser Aprilwoche früh aufgehen und spät untergehen, mit einem ersten Sonnenaufgang um 05:03 Uhr am 21. April und einem letzten Sonnenuntergang um 18:40 Uhr am 28. April.

Die Frühlingstage auf Mallorca sind bekannt für ihre Veränderlichkeit, und daher ist es empfehlenswert, sowohl für sonnige als auch für regnerische Überraschungen gewappnet zu sein. Halten Sie Ihre Regenjacke und Ihre Sonnenbrille immer bereit, um das Beste aus diesem wechselhaften Frühlingswetter zu machen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:22:13. +++