Outdoor-Partys sind mittlerweile eine Seltenheit auf Mallorca. Grund dafür ist das harte Vorgehen der Behörden gegen Lärmbelästigung und Ruhestörung. Die Veranstaltungsorte, die noch über eine gültige Musiklizenz verfügen, die noch nicht von Amts wegen eingezogen worden ist, sind an einer Hand abzuzählen.

Die Finca Biniorella bei Camp de Mar gehört zu den wenigen Event-Locations, die noch bis Mitternacht Open-air-Musik bieten dürfen. Beliebt ist der Ort besonders für Hochzeitsfeiern oder Partys der gehobeneren Kategorie.

Erste Bioventure Medianight

Dort fand denn auch am Samstag (18.5.) die erste Bioventure Medianight statt. Bioventure ist ein Unternehmen aus Göttingen, das in Biomedizin und medizinische Forschungsprojekte investiert. Chairman Erik Hoppe wohnt seit Kurzem auf Mallorca und entschied sich deshalb dazu, die Party auf der Insel statt in Niedersachsen stattfinden zu lassen. Und so fanden sich unter den rund 250 Gästen nicht nur Inselprominente, sondern auch allerlei bekannte Gesichter aus Deutschland.

Darunter Medienunternehmer Frank Otto, der wohl etwas zu lange in der in der mallorquinischen Sonne saß und der bis tief in die Nacht seinen tiefroten Teint präsentierte. Nur mit Mühe und Not konnte der Hamburger davon abgehalten werden, weiter nach Peguera zu ziehen, um dort Party zu machen, was sowieso in Peguera nach 3 Uhr nachts ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Schlagersänger Roberto Blanco (86) erschien mit Ehefrau Luzandra und versaute sich den Abend damit, dass er seine Brille verlor. Sie wurde wiedergefunden und liegt derweil an der Rezeption des Steigenberger Hotels.

Gut gelaunter Jan Hofer, griesgrämiger Herbert Knaup

Jan Hofer (74) kam mit Ehefrau Phong Lan und freute sich erkennbar über die Tatsache, dass seine Nachrichtensendung „RTL direkt“ mittlerweile die Tagesthemen als Marktführer abgelöst hat.

Hingucker des Abends war mitunter Gitta Saxx, die in güldener Robe durch den Abend flanierte.

Etwas griesgrämig daher kam Herbert Knaup (68). Der Schauspieler, der extra für das Event eingeflogen wurde, verweigerte sich allen Fotowünschen und verschwand nach einer Stunde im Hotel.

Chris de Burgh kam mit der ganzen Familie

Damit verpasste er das Highlight des Abends: den Auftritt von Chris de Burgh, der seine größten Hits präsentierte („Lady in Red, „Don´t Pay the Ferryman“). Der irische Sänger kam mit der ganzen Familie und verbringt derzeit seinen Hochzeitstag auf Mallorca. Seit 1977 ist Chris de Burgh mit Diane Davison verheiratet.

Die Bioventure Medianight soll zukünftig einmal im Jahr stattfinden.