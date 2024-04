Die kommende Woche in CampanetCampanet hält eine Mischung aus Regenschauern und bedecktem Himmel für die Bewohner und Besucher bereit. Ab dem 22. April bis zum Ende des Monats können sich die Einwohner auf eine gemäßigte Frühlingstemperatur einstellen, mit Tendenzen zu wechselhaftem Wetter.

Das Wetter am Montag, den 22. April 2024

Die Woche beginnt in Campanet mit mäßigem Regen bei Temperaturen um die 9°C. Ein leichter Wind von etwa 7 km/h bringt eine frische Brise. Erwarten Sie eine Luftfeuchtigkeit von 68% und einen Luftdruck von 1018 hPa. Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang um 04:59 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Wettervorhersage für die folgenden Tage

Am Dienstag setzt sich das nasse Wetter mit leichtem Regen fort und die Temperaturen sinken leicht auf 8°C, bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 89% und einem sanften Wind von 4 km/h. Der Mittwoch überrascht dann mit wenigen Wolken am Himmel und einer deutlich angenehmeren Temperatur von 16°C.

Die Mitte der Woche bringt dann bedeckte Wolkenfelder und die Temperaturen steigen auf einen Höhepunkt von 19°C am Donnerstag. Dabei bleiben die Windverhältnisse gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 38%.

Das Wochenende näher sich mit weiteren Regentagen, wobei der Freitag leichten Regen und eine Temperatur von 20°C erwartet. Der Samstag und Sonntag bringen mäßige Regenschauer mit sich und kühlen die Luft auf 15°C bzw. 16°C ab. Die Sonne lässt sich an diesen Tagen seltener blicken und die Bewölkung hält sich hartnäckig.

Wochenausklang und Ausblick auf das Wochenende

Am Ende der Woche zeigt sich das Wetter in Campanet weiterhin launisch. Für das Wochenende ist weiterhin leichter bis mäßiger Regen bei Temperaturen zwischen 15°C und 16°C angesagt. Die Sonne grüßt früh am Morgen um 04:51 Uhr am Samstag und um 04:50 Uhr am Sonntag, während sie am Abend jeweils um 18:38 Uhr bzw. 18:40 Uhr untergeht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:28:51. +++