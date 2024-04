Die kommende Woche in Selva, MallorcaSelva, wird von verschiedenartigen Wetterbedingungen geprägt sein, die Urlauber wie Einheimische auf ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regen einstellen sollten. Wir werfen einen Blick auf die Wetterentwicklung für die Periode vom 22. bis zum 29. April 2024.

Beginn der Woche: Moderate und leichte Regenfälle

Am Montag, den 22. April, beginnt der Tag in Selva mit einer Temperatur von 8°C, begleitet von moderaten Regenfällen. Erwartet wird ein leichter Wind mit 7 km/h. Der Luftdruck wird auf 1018 hPa geschätzt, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%. Sonnenaufgang und -untergang sind jeweils um 5:00 Uhr morgens und um 18:33 Uhr abends zu erwarten.

Der folgende Dienstag zeigt sich mit leichten Regenschauern und Temperaturen, die ebenfalls bei 8°C verharren. Der Wind flaut ab auf gemächliche 3 km/h, während die Feuchtigkeit auf 89% steigt. Zu bemerken ist auch ein leichter Rückgang des Luftdrucks auf 1017 hPa.

Wochenmitte: Temperaturanstieg und Bewölkung

Der Mittwoch, 24. April, bringt weiterhin leichte Regenfälle mit sich, allerdings steigen die Temperaturen auf angenehmere 16°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 43%. Der Wind weht immer noch mäßig mit 4 km/h. Auch bei leicht fallendem Luftdruck auf 1015 hPa ist diese Entwicklung ein Silberstreifen am Horizont.

Donnerstag, der 25. April, ist geprägt von überwiegend bewölktem Himmel. Mit 19°C erreichen wir den höchsten Temperaturpunkt der Woche, und der Wind bleibt sanft bei 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf 38%, was einen relativen Rückgang der Niederschlagswahrscheinlichkeit erhoffen lässt, bei einem Luftdruck von 1008 hPa.

Wochenende: Temperaturen gehen wieder zurück

Am Freitag und Samstag kühlt die Wetterlage wieder ab, es werden 13°C bzw. 20°C und leichter Regen erwartet. Die Windgeschwindigkeiten weichen kaum vom Wochendurchschnitt ab. Die Sonne wird sowohl am Freitag als auch am Samstag um etwa 4:54 Uhr auf- und um 18:37 Uhr bzw. 18:38 Uhr untergehen.

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, den 29. April, bleibt das Thermometer bei 15°C stehen, mit leichten Regenschauern und einem moderatem Wind von 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 76%. Der Luftdruck stabilisiert sich auf 1013 hPa.

Zusammenfassend ist in Selva eine Woche zu erwarten, die von Regenschauern und einem milden Temperaturverlauf geprägt ist – ideales Wetter, um die schönsten Cafés und Indoor-Aktivitäten der Insel zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:52:32. +++