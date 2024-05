Toni Kroos beendet nach der EM seine Karriere: Als der Weltmeister einst die Journalisten mit seinem Haus auf Mallorca verhohnepipelte

Weltmeister Toni Kroos hat am Dienstag (21.5.) in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" sein Karriereende nach der EM verkündet. Ob er nun nach Mallorca zurückkehrt, wo er früher ein Haus besaß? Vor zehn Jahren verzweifelte der Nationalspieler noch an den Paparazzi auf der Insel.

2013 kaufte sich Toni Kroos ein Haus in Cala d'Or. Als der Mittelfeldspieler im Jahr darauf als frisch gebackener Weltmeister dort Urlaub machte und zudem der Transfer vom FC Bayern München zu Real Madrid bevorstand, wurde er regelrecht von Journalisten belagert. "Bis dahin hatte es keinen interessiert, dass ich dort war", erzählte Kroos in einer Folge im selben Podcast im Juli 2020. Er war mit Bruder Felix und ihren Frauen auf Mallorca.

Bruder Felix mit dem Weltmeister verwechselt

"Das Haus war vom Strand einsehbar", erzählt Felix Kroos. "Es waren ständig Kameras aufs Haus gerichtet." Das nutzte der damalige Spieler von Werder Bremen für einen Scherz. "Ich bin den Müll rausbringen gegangen und hinter den Mülltonnen hatten sich Journalisten versteckt. Plötzlich hielt mir eine Frau ein RTL-Mikro vor die Nase und fragte, ob ich nun wirklich zu Real wechsle." Die Journalistin hatte die Brüder verwechselt. "Ich sagte, dass ich bei Werder Bremen bleibe", so Felix Kroos. Die Überraschung bei den Medienleuten war groß.

Drei vier Tage später flogen die Brüder zur Vorstellung nach Madrid. Toni Kroos berichtet, wie er vor 25.000 Leuten im Stadion vorgestellt wurde. "Ich war beim anscheinend größten Club der Welt angekommen."

Musste das Haus auf Mallorca verkaufen

Im Anschluss sollte der Mallorca-Urlaub fortgesetzt werden. "Unsere Frauen hatten mittlerweile das Haus gewechselt, weil einfach kein normaler Urlaub in meinem Haus mehr möglich war", so Toni Kroos. "Das konnte so nicht weitergehen." Die Brüder dachten sich daher eine kleine Scharade aus. "Die Presseleute vor Ort waren nicht die hellsten. Sie wussten aber, wann wir mit dem Privatflieger ankommen." Die Brüder setzten zwei Doppelgängern ihre Basecaps auf, die zum Haus nach Cala d'Or fuhren. Als der Aufruhr weg war, konnten die Fußballer in aller Ruhe in die zweite Immobilie fahren und einen ruhigen Urlaub verbringen.

"Fünf, sechs Monate später habe ich es nochmal versucht, Urlaub in meinem Haus zu machen. Nach zwei, drei Tagen ging das Geklingel aber wieder los und ich habe das Haus letztlich verkauft", sagt Toni Kroos.