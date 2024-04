Die Frühlingswoche in ConsellConsell, Mallorca, hält für ihre Bewohner und Besucher eine Achterbahn der Temperaturen und gelegentliche Regenschauer bereit. Mit einem Wetter, das zwischen 9°C und 20°C schwankt, sollten Sie beim Packen sowohl für Sonnenschein als auch für leichten bis mäßigen Regen vorbereitet sein.

Wetteraussichten für Consell: 23.04.2024 bis 30.04.2024

Die letzten Apriltage zeigen sich in Consell, Mallorca, mit gemischten Gefühlen, was das Wetter betrifft. Beginnend mit leichten Regenschauern am 23. April wird das nasse Element die Insel in regelmäßigen Abständen besuchen, und es werden Temperaturschwankungen zu verzeichnen sein. Werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage.

Dienstag, 23. April 2024: Erfrischende Brise und Regentropfen

Mit einer Temperatur von 9°C und leichtem Regen starten die Einheimischen von Consell und Urlauber in den Tag. Eine erfrischende Brise weht mit 3 km/h, während eine hohe Luftfeuchtigkeit von 84% für eine feuchte Atmosphäre sorgt. Die Sonne begrüßt die Insel bereits um 4:59 Uhr und verabschiedet sich später um 18:34 Uhr.

Mittwoch, 24. April 2024: Leichter Temperaturanstieg und Regen

Am Mittwoch wird sich die Temperatur auf 14°C erhöhen. Der Himmel bleibt von leichten Regenschauern gekennzeichnet, während die Windgeschwindigkeit konstant bei 3 km/h bleibt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 55%, und das Barometer zeigt stabil 1017 hPa an.

Donnerstag, 25. April 2024: Bewölkter Himmel und wärmere Aussichten

Der Donnerstag bringt gebrochene Wolken und eine angenehme Temperturentwicklung bis zu 19°C mit sich. Der Wind wird ein wenig auf 4 km/h anziehen und die Luftfeuchtigkeit weiter auf 42% fallen.

Freitag bis Sonntag: Veränderliche Bedingungen und andauernder Regen

Das Wochenende nähert sich mit einem Mix aus lichtem Regen und moderatem Regen. Zwischen Freitag und Sonntag werden Temperaturen zwischen 20°C und 16°C erwartet, mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit, die am Sonntag bis auf 61% ansteigen wird.

Montag, 30. April 2024: Ausklang des Monats mit Regen

Der Monat endet in Consell mit moderatem Regen bei einer Temperatur von 13°C. Der Wind nimmt an Stärke zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Höhepunkt von 93%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa.

Die Wettervorhersage für Consell spiegelt eine typische Frühlingswoche auf Mallorca wider, mit all ihrer Unvorhersehbarkeit und dem regelmäßigen Wechsel zwischen Sonne und Regen. Ob Sie sich nun für Outdoor-Aktivitäten entscheiden oder lieber gemütlich im Café sitzen – seien Sie auf alles vorbereitet und genießen Sie das vielfältige Wetter auf der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:32:09. +++