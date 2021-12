Die spanische Reisebranche geht davon aus, dass durch das Aufkommen der Omikron-Varinate des Coronavirus die Buchungen für Mallorca-Urlaube in der kommenden Sommersaison erst verspätet eingehen werden. Normalerweise planten die Menschen in den Hauptquellmärkten - Deutschland und Großbritannien - ihre Ferien gerne beim Familientreffen unterm Weihnachtsbaum und buchten dann um die Jahreswende. Diesmal dürften viele noch zögern, vermutet Arturo Ortiz, der das spanische Fremdenverkehrsamt Turespaña in Berlin vertritt.

