Obwohl die "MSC Grandiosa" am Freitag (7.1.) außerplanmäßig Palma de Mallorca anlief, um 15 Personen mit Covid-19 von Bord zu lassen, verheimlichte die Kreuzfahrtgesellschaft MSC den Passagieren zunächst, dass es auf dem Schiff neue Fälle an Infizierten gegeben hatte. Das berichtet der balearische Regionalsender IB3. Demnach informierte MSC die Reisenden auf dem Weg nach Palma per Lautsprecheranlage, dass es "keine weiteren Covid-Fälle an Bord" gebe. Dabei sollen zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens zwei neue Fälle bekannt gewesen sein.

Die "MSC Grandiosa" hatte in Palmas Hafen halt gemacht, damit 11 infizierte Besatzungsmitglieder und vier Passagiere von Bord gehen konnten. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren knapp 5.000 Passagiere. Erst Anfang der Woche mussten in Genua und Civitavecchia an die 150 Passagiere ausgeschifft werden, die sich ebenfalls infiziert hatten.

Eigentlich hätte das Kreuzfahrtschiff am Donnerstag (6.1.) in Malta anlegen sollen, doch die dortigen Behörden untersagten wegen der Corona-Fälle an Bord den Anlauf. Stattdessen ging es außerplanmäßig nach Palma. Die auf Mallorca ausgeschifften Besatzungsmitglieder sind laut dem Bericht von IB3 nun im Corona-Hotel Bellver in Palma untergebracht. Zwei der Passagiere seinen bei Verwandten auf Mallorca in häuslicher Isolation.

Die nicht infizierten Passagiere durften am Freitag (7.1.) in separaten Gruppen durch Palma schlendern. Die Passagiere, die mit den Infizierten in Kontakt waren, mussten sich in ihren Kabinen isolieren. Gegen 18 Uhr brach die "MSC Grandiosa" dann nach Barcelona auf.

Die sicherlich auch auf die Omikron-Variante zurückzuführenden Corona-Ausbrüche bringen derzeit die Kreuzfahrtbranche weltweit in Schwierigkeiten. Zuvor hatten unter anderem die "Aida Nova" und die "Mein Schiff 6" Reisen wegen Covid-Fällen an Bord einstellen müssen. Die US-Behörden gehen mittlerweile davon aus, dass es an Bord von mindestens 94 Kreuzfahrtschiffen Corona-Ansteckungen gibt, Brasilien hat den Kreuzfahrtbetrieb bis zum 21. Januar ganz ausgesetzt. /sw