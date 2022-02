Wer vom Flughafen Palma de Mallorca aus etwa in Richtung Deutschland, Österreich oder die Schweiz startet, wartet ab sofort komfortabler auf den Abflug. Der Flughafenbetreiber Aena hat zwei weitere Wohlfühl-Ecken in den Abflugbereichen der Terminals B und C eröffnet. Beide Areale sind unter anderem mit Sofas und Sessel in warmen Farbtönen ausgestattet, teilt Aena in einer Pressemeldung am Mittwoch (9.2.) mit. Im Terminal C, dem für die internationalen Flüge, befindet sich die Wohlfühl-Ecke vor dem Gate C-60.

