Yannik Erhart, der CEO der Schweizer Hotelkette Universal Beach Hotels auf Mallorca, ist seit Donnerstag (16.2.) der neue "Unternehmer des Jahres" auf den Balearen. Die Auszeichnung wird von der Unternehmensberatung Ernst & Young in Zusammenarbeit mit der Bank BNP Paribas und der Busines School IESE vergeben und ist die Vorstufe für die Kür eines nationalen Unternehmer-Champs am 16. März im Madrid. Danach geht es weiter nach Monte Carlo zur weltweiten Unternehmer-Wahl.

Die Balearen-Auszeichnung erhielt der 42-Jährige Yannik Erhart im Rahmen einer Feier im Hotel Castillo Son Vida aus den Händen von Mallorcas Inselrats-Präsidentin Catalina Cladera. "Yannik und seine Familie repräsentieren einen Teil der Geschichte des Tourismus auf Mallorca, auf eine diskrete Art und Weise, mit Weitblick und ohne Protz, als Teil dieses Mallorcas, das sich nicht damit zufrieden gibt, seit Jahrzehnten Pionier und Referenz im Tourismus zu sein, sondern auch Vorreiter für den nachhaltigen Tourismus der Zukunft sein möchte", sagte die Politikerin (PSIB) laut Redemanuskript.

Universal Beach Hotels sind auf Expansionskurs

Die familiengeführte Universal-Gruppe hatte erst kürzlich ihr 75. Bestehen gefeiert und ist unter der Ägide von Yannik Erhart am Expandieren. Neben der Sanierung mehrerer Hotels auf Mallorca stehen dieses Jahr an eine Hoteleröffnung auf Formentera sowie die Eingliederung des zu Anfang des Jahres erworbenen ersten Hauses an der Playa de Palma. Insgesamt betreibt Universal Beach Hotels derzeit 17 Hotels.

Der Preis gelte nicht nur ihm, sondern seiner Familie und den gesamten Mitarbeitern, sagte Erhart am Donnerstag. "Meine wichtigsten Werte sind die Nähe, der Respekt und vor allem das gegenseitige Vertrauen zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Ein Unternehmer ist nichts ohne sein Team."