Die Kette Universal Beach Hotels übernimmt das Hotel MySeaHouse Neptuno an der Playa de Palma. Das gab das Unternehmen am Montag (2.1.) in einer Pressemitteilung bekannt. Das Vier-Sterne-Haus stammt aus den 50er-Jahren und hat 114 Zimmer. Es liegt direkt am Meer zwischen den beliebten Partytempeln Megapark und Oberbayern,

Die einst vom Schweizer Dr. Alfred Erhardt gegründete Kette hat in ihrem nun 18 Hotels umfassenden Portfolio erstmals ein Haus an der Playa de Palma. Das Hotel soll im kommenden Winter renoviert werden. Dafür will das Unternehmen rund sechs Millionen Euro investieren. Das Hotel war zuletzt im Jahr 2016 restauriert worden. Universal Beach Hotels hatte erst im Oktober sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Im September hatte die Balearen-Regierung das Unternehmen für seinen Beitrag zum Tourismus auf den Inseln geehrt.