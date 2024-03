Manacor bekommt ein Luxus-Boutiquehotel in einer alten Käserei

Eine alte Käserei in Manacor wird zum Luxus-Boutiquehotel umgebaut. Der Unternehmer Gaspar Forteza von der Kette My Rooms Hotels will schon in den kommenden Monaten mit den Umbauarbeiten beginnen. Spätestens im Jahr 2026 soll das Gästehaus mit 15 Zimmern, einem Pool und Spa in der größten Stadt des Inselostens eröffnen.

Forteza hatte die alte Käserei im Februar 2023 erworben. Das Gebäude gehörte einst der Familie des Käseproduzenten Pedro Matheu. In den Gebäude befinden sich heute noch einige der Maschinen, die damals zur Verarbeitung von Milchprodukten eingesetzt wurden.

Das Hotel soll ein eigenes Spa bekommen. / DM

2,4 Millionen Euro Investition

Den Verkauf und die Umbauarbeiten zusammengerechnet investiert Forteza nach eigenen Angaben rund 2,4 Millionen Euro in sein neues Herzensprojekt. Er erklärte, im Hotel werde es weder eine Bar noch ein Restaurant geben. Man lege stattdessen Wert darauf, dass auch die umliegenden Lokale und Geschäfte von der Eröffnung des Hotels profitieren können. "Wir wollen auf keinen Fall, dass die Stadt ihre Essenz verliert. So werden wir die Fassade nicht verändern, sondern nur restaurieren."

Die Fassade der alten Käserei soll erhalten bleiben. / DM

"Positiver Wandel"

Für Forteza hat Manacor in den vergangenen Jahren einen positiven Wandel durchgemacht. "Die Zuganbindung, das Krankenhaus und die Rafael Nadal Academy hätten dazu geführt, dass es eine sehr attraktive Stadt geworden ist, auch in touristischer Hinsicht." Forteza drückt die Hoffnung aus, durch den Umbau der alten Käserei das Kulturerbe der Stadt zu wahren.

Die Zimmer sollen den rustikalen Charme der Inselmitte bewahren. / DM

Bislang betreibt der aus Manacor selbst stammende Unternehmer Forteza das einzige Hotel im Stadtkern an der Plaça de s'Antigor. My Rooms verfügt darüber hinaus über Hotels und ein Ferienhaus in Petra, Artà und Ciutadella auf Menorca. Das neue Hotel liegt im Carrer Francesc Gomila und entsteht auf 1.700 Quadratmetern. Es soll unter dem Namen Casal de Manacor Rooms & Pool eröffnen. Den Umbau wird das Architekturbüro GMM vornehmen, das sich auch finanziell an dem Projekt beteiligt. /pss