"Riu Festival" an der Playa nach Rundumerneuerung wiedereröffnet

Im neuen Look: das Hotel "Riu Festival" an der Playa de Palma. Foto: Riu

Nach der Modernisierung des Hotels "Riu Festival" an der Playa de Mallorca hat die Hotelgruppe das ursprünglich 1975 erbaute Haus neu eröffnet. In der beginnenden Saison erwartet die Gäste ein "vollständig erneuertes Haus, sowohl was die Zimmer betrifft, als auch in Bezug auf die Bäder, Bars, Restaurants und Außenbereiche", heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (4.5.).

Das Hotel an der Playa de Palma liegt 300 Meter vom Meer entfernt. Die Renovierungsarbeiten fanden von November 2016 bis April 2017 statt. Dabei erhielt das Hotel ein zusätzliches Stockwerk, die Anzahl der Zimmer wurde 204 auf 238 Zimmer erweitert. Neu eingeweiht wurde auch das Themen-Restaurant Olé, in dem die Gäste nach Vorbestellung spanische Spezialitäten gereicht bekommen.

Bei der Renovierung erhielten die Gästezimmer neue Möbel, Deko, Flatscreen-Fernseher und elektronische Safes. Die Badezimmer sind jetzt mit moderner Duschkabine statt voriger Duschwanne ausgestattet. Auch Empfangsbereich, Rezeption, Hauptrestaurant, Poolbereich und Snackbar wurden renoviert. In allen öffentlichen Bereichen des Hotels gibt es ab dieser Saison kostenlosen WiFi-Zugang.

Auch außen erstrahlt das Hotel dank neuer Außenfassade mit verglasten Balkonen in frischem Glanz. Die Gruppe nutzte die Umbauarbeiten im Hotel, um umweltfreundlicher Energiesysteme, wie Geothermie oder LED Beleuchtung zu installieren. Der Pool wurde auf Salzchlorierung umgestellt.

Die Grunderneuerung des "Riu Festival" folgt der Modernisierung in den Häusern "Riu Bravo" (2015) und "San Francisco" (2014). Die mit dem deutschen Reiseveranstalter Tui verbandelte internationale Hotelgruppe will nach eigenen Angaben in Zukunft mehr Energie in die Erneuerung der Playa de Palma stecken. /tg