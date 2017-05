Anabolika-Razzia auf Mallorca

Seit dem frühen Dienstagmorgen (23.5.) führt die Nationalpolizei in verschiedenen Fitnessstudios, Geschäften und Wohnungen auf der Insel eine Anabolika-Razzia durch. Acht der Dursuchungen haben in Palma stattgefunden, drei in der Gemeinde Calviá.

Dabei geht es vorwiegend um den illegalen Handel mit den Muskelaufbau-Präperaten, aber auch mit Marihuana. Die Operation steht im Zusammenhang mit einer Razzia am Vortag in Marratxí.

Bislang sind elf Menschen festgenommen worden. An der Operation sind etwa 50 Beamte aus Palma und vom spanischen Festland beteiligt. Bereits Anfang März hatte es verschiedene Hausdurchsuchungen auf der Insel gegeben.

Der Handel mit Anabolika floriert seit Jahren. 2016 war auch ein deutsches Paar in diesem Zusammenhang festgenommen worden.