Palma de Mallorca schützt sich mit weiteren Barrieren vor Anschlägen

Nach dem Anschlag in Barcelona hat die Stadt Palma de Mallorca am Montag (21.8.) weitere Lkw-Barrieren in Form von Blumenkübeln aufgestellt. Die Hindernisse, die vor möglichen Attentaten schützen sollen, wurden im Carrer Oms installiert, also der Fußgängerzone, die die Plaça d'Espanya mit der Blumen-Rambla verbindet. Weitere Barrieren sollten folgen.

Bereits am vergangenen Freitag waren Barrieren an der Plaça d'Espanya, der Einkaufsstraße San Miguel und dem Boulevard Borne auf Mallorca in Stellung gebracht worden. Die Feuerwehr analysiert unterdessen, wie trotz der Barrieren die Rettungswege freigehalten werden können. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass es sich um eine provisorische Maßnahme handle - geprürft werde die Installation von anderen Elementen, die bei Bedarf leicht entfernt werden könnten, um den Weg für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freizumachen. /ff