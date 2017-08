Gemeinde Andratx schützt Fiestas mit Straßenbarrieren

Die Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca hat nach den Terroranschlägen in Katalonien, bei denen insgesamt 15 Personen getötet wurden, die Sicherheitsvorkehrungen für die örtlichen Fiestas verstärkt. So werden nach einer Besprechung von Rathausvertretern und Sicherheitsexperten in s'Arracó an diesem Wochenende Betonbarrieren und eiserne Blumenkästen aufgestellt, um so Anschlägen mit Fahrzeugen vorzubeugen.

Desweiteren wird in der Gemeinde Andratx das Aufgebot von Ortspolizei, Guardia Civil und Zivilschutz verstärkt. Das gelte insbesondere auch für den Hafenbereich in Port d'Andratx.

Weitere Blumenkübel werden außerdem in der Fußgängerzone von Andratx, in Camp de Mar und in Sant Elm aufgestellt, auch an Markttagen sollen Barrieren zum Einsatz kommen. "Wir ergreifen alle Maßnahmen, die in unserer Hand liegen", erklärte Bürgermeisterin Katia Rouarch.

Ähnlich hatte zuvor Palma de Mallorca Fußgängerzonen in der Innenstadt von Palma abgesichert. Bei dem Anschlag in Barcelona am Donnerstag vergangener Woche war ein Attentäter mit einem Lieferwagen auf die Ramblas gerast.