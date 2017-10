Zehntausende Befürworter von Spaniens Einheit demonstrieren in Barcelona

In Barcelona sind am Sonntag (29.10.) Zehntausende mit spanischen Flaggen bewehrte Befürworter der Einheit Spaniens auf die Straße gegangen. Die Demonstration fand unter dem Motto "Wir alle sind Katalonien" statt. Die ersten Menschen waren gegen 11.30 Uhr auf den Paseo de Gràcia geströmt. Die Kundgebung war von der antiseparatistischen Vereinigung Societat Civil Catalana organisiert worden.

Führende Politiker der in Madrid regierenden Volkapartei PP, der rechtsliberalen Partei Ciudadanos und der Sozialisten nahmen an der Demonstration teil, darunter Ciudadanos-Chef Albert Rivera, PP-Regionalchef Xavier Albiol und die aus Katalonien stammende spanische Gesundheitsministerin Dolors Montserrat.

Bereits am Samstag hatten mehrere Tausend Menschen in Madrid friedlich für die Einheit des Landes demonstriert. In die Fahnen Spaniens gehüllt oder fahnenschwenkend riefen sie "Es lebe Spanien" aber auch "Es lebe Katalonien". Die Kundgebung fand auf dem zentralen Plaza Colón statt. Viele hatten erst am Morgen im Radio von der spontan angesetzten Kundgebung gehört.

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemeont hatte unterdessen am Samstag die Entscheidung der Zentralregierung ignoriert, in seiner Heimatstadt Gerona eine öffentliche Rede gehalten und die Katalanen zum friedlichen Widerstand gegen die Anwendung des Verfassungsartikels 155 durch Madrid aufgerufen. /it