Brutaler Überfall auf eine Finca in Porreres

Die Guardia Civil ist in Porreres im Einsatz

Die Guardia Civil sucht nach mindestens zwei Verdächtigen, die an einem Überfall auf ein Landhaus in Porreres beteiligt sein sollen. Dazu habe man Straßensperren errichtet.

Am Samstagmorgen (24.02.) gegen 10 Uhr fielen Schüsse in dem Haus. Dabei wurde eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Überfall sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Ob es sich bei dem Verletzten um einen der Angreifer oder den Hausbewohner handelt, ist noch unklar.