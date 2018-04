Kühler und immer wieder Regenschauer auf Mallorca

Nach ein paar fast sommerlichen Tagen auf Mallorca wird es erstmal wieder kühler. Der Balken des Thermometers kratzt zum Start in die neue Woche gerade so an der 20 Grad-Marke. Zudem kann es ab Dienstag immer wieder zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen.

Am Montag (30.4.) kann der Regenschirm noch daheim gelassen werden. Die Sonne wechselt sich am Himmel mit Wolken ab. Die Höchsttemperatur in Palma de Mallorca liegt bei 19 Grad, in Sa Pobla werden es 21 Grad.

In der Nacht wird es mit etwa 9 Grad kühl. Der Sonne-Wolken-Mix setzt sich am Dienstagvormittag fort. Nach dem Mittagessen beginnen die Regenschauer. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Das Wetter wird am Mittwoch etwas besser. Die Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag in Palma de Mallorca liegt bei 20 Prozent. Wahrscheinlicher sind Schauer im Nordosten der Insel. /rp