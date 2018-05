Die Nationalpolizei hat zwei Hausbesetzer an der Playa de Palma festgenommen, die mutmaßlich für zahlreiche Einbrüche auf Mallorca verantwortlich sind. Zudem wird ihnen vorgeworfen, heimlich das Stromnetz angezapft zu haben.

Wie die Behörde am Mittwoch (2.5.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, seien die Verdächtigen (ein 26-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau) schon mehrere Monate über im Visier der Ermittler gewesen. Zuletzt sollen sie in ein Wohnhaus nahe des besetzten Chalets eingebrochen sein, in dem sie sich eingenistet hatten, und das Diebesgut dann bei sich versteckt haben – unter anderem Fernseher, Mobiltelefone, Küchengeräte, Werkzeuge und Kleidung. Bei einer Hausdurchsuchung konnten die gestohlenen Gegenstände nun sichergestellt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Pärchen für mindestens sieben Einbrüche an der Playa de Palma und in anderen Stadtteilen Palmas verantwortlich ist.

Wie MZ erfuhr, handelt es sich bei dem Pärchen um zwei Mitglieder derselben Bande, die Monate lang das Haus des Deutschen Frank Zingelmann an der Playa de Palma besetzt gehalten hatten. Nach Verhandlungen mit dem Hamburger hatten sie die Besetzung Mitte April schließlich aufgegeben und waren in ein anderes besetztes Haus wenige Straßen weiter gezogen.

Bereits im März hatten sie für Wirbel gesorgt. Damals hatte die Polizei bereits einen Mann aus der Bande festgenommen, der Zingelmanns Haus als Diebstahl zentrale nutzte. Er war aber wenig später wieder auf freien Fuß gekommen. /somo