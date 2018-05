Macht Skandal-Rapper Valtonyc einen auf Puigdemont?

Der zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte Skandal-Rapper Valtonyc macht anscheinend einen auf Puigdemont. Während am Donnerstag (24.5.) die Frist für seinen Haftantritt abläuft, glauben die Behörden, dass sich der Majestätsbeleidiger nicht mehr auf Mallorca befindet, sondern ins europäische Ausland abgesetzt hat. Als wahrscheinlicher Zufluchtsort gelten Belgien oder die Schweiz, wo sich bereits katalanische Politiker aufhalten, die von der spanischen Justiz wegen mutmaßlicher Rebellion gesucht werden.

Auch der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont war vor seiner Verhaftung nach Belgien geflüchtet. Später stellten ihn die deutschen Behörden auf dem Rückweg eines Konferenzbesuchs in Finnland. Zur Zeit hält sich Puigdemont in Berlin auf, bis die Justiz über seine Auslieferung nach Spanien entscheidet.

Valtonyc hatte in Bezug auf eine mögliche Flucht getwittert: "Sie haben Angst, dass ich in ein demokratisches Land fliehe und davon erzähle, was in diesem Land passiert." Um die Polizei zu verwirren, kauften Fans in den vergangenen Tagen verschiedene Flugtickets auf Valtonys bürgerlichen Namen: José Miguel Arenas Beltrán. /tg