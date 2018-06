Touristen baden nackt im Brunnen von Cala Rajada

Unbekleidete Touristen plantschten in einem öffentlichen Brunnen in Cala Rajada auf Mallorca. Offenbar wollten sie damit der Hitze entkommen und vielleicht auch ihren Alkoholpegel senken. Wie eine Videoaufnahme zeigt, liefen die Männer anschließend nackt an Nachbarn und unbeteiligten Urlaubern vorbei.

Sie fügen sich damit in das Bild, das seit einigen Tagen das touristische Zentrum von Capdepera prägt: Andere Urlauber hatten am Wochenende den Strand der Cala Agulla zum Schauplatz eines öffentlichen Trinkgelages gemacht.

Bei den Unruhestiftern handelt es sich vor allem um Mitglieder deutscher Sportvereine, die den Abschluss der Saison feiern. Wegen der Strände und der Partys zieht es die Gruppen nach Cala Rajada. Ob es sich bei den Brunnen-Badern um deutsche Touristen gehandelt hat, ist nicht bekannt.