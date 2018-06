Das erwartet Sie im neuen Shopping-Center Momentum Plaza in Magaluf

In Magaluf im Südwesten von Mallorca kann ab sofort im neu gebauten Einkaufszentrum Momentum Plaza eingekauft werden.

Das Momentum Plaza lässt sich einfach finden, man muss nur die größte Baustelle im Ort suchen und wird an der Avinguda s'Olivera fündig. Zur Eröffnung der acht Shops am Freitag (15.6.) um 10 Uhr hätte man vor lauter Baulärm das Abzünden eines Freudenfeuerwerks nicht gehört, es knallten auch keine Champagnerkorken.

Überall auf dem Platz vor dem Hotel manövrierten Lkw, Reinigungswagen, Gabelstapler und kleine Radlader laut piepend im Rückwärtsgang, ein Arbeiter spritzte mit einem Hochdruckwasserstrahl die gerade verlegten Bodenfliesen ab, zwei Kranwagen hoben zwei frisch angelieferte Palmen in ihre vorgesehenen Plätze. Die meisten Arbeiter trugen Helme und Sicherheitswesten. "Es besteht aber keine Gefahr", ruft Beatriz Ley über den Lärm hinweg, sie ist die Direktorin des gerade eröffneten Einkaufszentrum. "Zumindest hier sind die Arbeiten abgeschlossen, wir machen nur noch ein bisschen sauber", sagt sie.

Shops wie Mango oder Woman'secret locken mit Sonderangeboten. Es wurden noch Anziehsachen in die Regale geräumt, einige Shopbesitzer klebten ihre Schriftzüge an die gläsernen Eingänge. "Kommende Woche wollen wir auch den hinteren Bereich mit den Restaurants eröffnen, sagt sie zuversichtlich. Dann wären hier insgesamt 17 Lokale und Shops, die man besuchen könne. Ob denn der gesamte Komplex samt Hotel wirklich am 5.Juli fertig sei, dazu könne sie nichts sagen. Das werde noch kommuniziert. Vielleicht ist bis dahin ja etwas Ruhe eingekehrt auf Mallorcas wohl hektischster Baustelle in diesen Tagen.

Seit sieben Jahren wird hier am Mega-Hotel Calvià Beach The Plaza gewerkelt, einst stand hier das Hotel "Sol Jamaica". Bauherr ist der mallorquinische Hotelkonzern Meliá.

Besonders spektakulär ist der gläserne Swimmingpool auf dem Dach, der die beiden Gebäudeteile verbindet, er wurde im April 2018 installiert und gefeiert. "Für Magaluf ist das Hotel ein zentrales Projekt, es bedeutet viel für die Gemeinde", sagte Calvià-Bürgermeister Alfonso Rodrígez damals der MZ. Am 5. Juli soll der Gesamtkomplex eröffnen, kurz vor der Hauptsaison. Ursprünglich wollte man schon zur Sommersaison 2017 fertig sein.

Meliá hat rund 45 Millionen Euro in den Bau investiert. Das Vier-Sterne-Plus-Familienhotel soll 273 Zimmer bekommen, 20 Restaurants und Bars sowie eine 200 Stellplätze umfassende Tiefgarage sind geplant. Vor dem Hotel wurde eine verkehrsberuhigte Zone angelegt, ein Platz mit Springbrunnen und Ruheplätzen soll hier entstehen. "Ein Ort, wie es ihn in Magaluf bisher nicht gibt", sagte Meliá-Gebietsleiter Mark Hoddinott bei einer Baustellenbegehung im April 2018. Ein wahres Bollwerk gegen den hier sonst vorherrschenden Partytourismus.