Playa de Palma: Polizei reduziert Autoverkehr in der Schinkenstraße auf Mallorca

Vor allem in der Nacht, dürfte der Verkehr in der Straße nun ruhiger werden. Foto: DM

Im Carrer Pare Bartomeu Salvà in Palma de Mallorca, besser bekannt als "Schinkenstraße am Ballermann", fahren ab sofort weniger Autos. Seit Donnerstag (20.7.) ist die Fahrtrichtung der Einbahnstraße umgedreht. Die Autos verkehren nicht mehr in Richtung Meer, sondern vom Carrer Llaut. Die für die Autofahrer bisher gewohnte Zufahrt von der Avenida Fra Joan Llabrés ist gesperrt.

"Gestern wurden die Verkehrsschilder aufgestellt. Die Änderungen gelten seit heute", versicherte ein Sprecher der Ortspolizei Palma de Mallorca gegenüber der MZ. Durch die Änderung werde die Zahl der Autos deutlich reduziert. Während früher auch Lkw und Busse die Straße für ihre Zufahrt in das Viertel nutzten, werde die Schinkenstraße nun praktisch auf den Anliegerverkehr beschränkt, hieß es bei der Polizei. Außerdem würde die manchmal notwendige Sperrung der Straße für den Autoverkehr auf diese Weise für weniger Behinderungen sorgen.

Der Carrer Pare Bartomeu Salvà ist eine der klassischen Ausgehmeilen an der Playa de Palma. Tagsüber aber vor allem in den Abend- und Nachtstunden füllt er sich mit vielen Passanten, die nicht selten große Mengen an Alkohol konsumiert haben. Die neue Regelung schütze sowohl Fußgänger als auch motorisierte Verkehrsteilnehmer, erklärte die Polizei. /tg

Die Karte von Google Maps zeigt hier noch die alte Fahrtrichtung: