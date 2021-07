Der Nationalpolizei auf Mallorca ist gemeinsam mit der Ortspolizei von Palma de Mallorca ein Schlag gegen eine Diebesbande gelungen. Wie aus einer Pressemitteilung am Mittwoch (7.7.) hervorgeht, hatten es die Kriminellen auf Urlauber abgesehen. Es ist von knapp zehn Festgenommenen die Rede.

Die Polizei durchsuchte sieben Wohnungen und stellte dabei Bargeld und weitere Objekte sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln soll. Die organisierte Bande agierte hauptsächlich in der Altstadt von Palma de Mallorca sowie in verschiedenen Touristengebieten über die ganze Insel verteilt. Die Ermittlungen dauern noch an, weitere Festnahmen sind nicht auszuschließen.

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei vermehrt mit der Kriminalität im Zusammenhang mit Touristen zu tun. Es sind wieder häufiger Taschendiebe auf Mallorca unterwegs. Am vergangenen Freitag (2.7.) kam es zu einem Zwischenfall an der Playa de Palma, als ein Türsteher offenbar einen Urlauber mit einem Schlagstock attackierte. /rp