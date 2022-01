Der Dreikönigsumzug auf Mallorca soll trotz der hohen Corona-Inzidenzen stattfinden – wenn auch unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. In der Hauptstadt Palma etwa werden die Weisen aus dem Morgenland keine Bonbons verteilen, die kleinen und großen Zuschauer dürfen sie zudem nur von breiten Straßen aus bestaunen. Außerdem wird die Route ausgeweitet und entzerrt: Die rund 600 Umzügler, die mit fantasievollen Kostümen auf und um neun große Wagen umherziehen, fahren von der alten Hafenmole bis zu den Avenidas und zurück.

In diesem Jahr steht der traditionelle Umzug, der am Mittwoch (5.1.) um 18 Uhr startet, unter dem Motto „Fantasie und altes Spielzeug“. Die Zuschauer erwarten bunte Bauten, träumerische Musik und jede Menge Choreografien. Risikogruppen rät das Rathaus, den Umzug auf dem Regionalsender IB3 zu verfolgen. Autofahrer sollten beachten, dass die Polizei bereits ab 13 Uhr anfängt, Straßen zu sperren. Die genauen Uhrzeiten der Sperrungen und die Route der drei Könige finden Sie hier:

❗️Tancaments de trànsit prevists:

13.00 h: Antoni Maura

14:30 h: Jaume III, p. del Born, Unió/Weyler, Rambla, Via Roma/Baró de Pinopar

16:30 h: p. Mallorca (zona interior), Via Portugal (sentit pl. Espanya amb desviament per M. Sants Oliver i Pau Piferrer) https://t.co/iCHq68GrHW — Policia de Palma (@policiadepalma) 4 de enero de 2022

Dreikönigsumzüge in den Gemeinden

Auch außerhalb Palmas passen sich seine Majestäten an die Bedingungen der Pandemie an. Während Gemeinden wie Calvià den Umzug der Könige ganz abgesagt haben, erweitern etwa Inca und Manacor die Routen des Umzugs, um das Publikum zu entzerren. Inca hat zudem den Start des Umzugs auf 17 Uhr vorverlegt. In Sóller kommen die Könige bereits um 11 Uhr am Hafen an, ab 15.30 Uhr ziehen sie durch das Dorf.

Manche Gemeinden, wie etwa Consell und Santa Maria, verzichten auf die traditionelle Geschenkübergabe auf dem Dorfplatz und lassen die Könige die Geschenke der Kinder zu ihnen nach Hause bringen. In Son Servera wurde die Geschenkübergabe in die Església Nova verlegt, der Zugang ist beschränkt, es gilt Maskenpflicht und man muss ein Covid-Zertifikat vorlegen.

Auch in den Gemeinden der Insel ist mit Verkehrssperrungen zu rechnen. Die Informationen zu den geplanten Umzügen in den jeweiligen Gemeinden finden Sie auf den Websites der Rathäuser. /pss