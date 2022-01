Die Temperaturen sind auf Mallorca kräftig gesunken. Im Vergleich zum frühlingshaften Wochenstart ist es nun recht kalt auf der Insel. In den Bergen gibt es nachts Minusgrade. Auch Schnee ist möglich.

Am Mittwoch (5.1.) wird das Wetter ziemlich mies und könnte die Dreikönigs-Umzüge verhageln. Die Sturmwarnung des spanischen Wetterdienst ist um 12 Uhr ausgelaufen, dennoch kann der Wind weiterhin mit bis zu 70 km/h im Flachland und 100 km/h auf Berggipfeln wehen. Am Abend soll er dann abflauen.

Vorsicht ist an der Küste geboten. Die Wellen sind bis zu drei Meter hoch. Für erfahrene Surfer ist das sicherlich ein Vergnügen. Warnstufe Gelb gilt noch bis 18 Uhr an der Küste vor der Tramuntana.

Zudem kann es ortsweise heftig regnen und zu Gewitter kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 Metern. Gen Nachmittag gibt es auch ein paar trockene Momente und die Sonne blitzt dann und wann hinter der grauen Wolkendecke hervor.

Die Temperaturen sollen im Vergleich zu den vergangenen Tagen spürbar sinken. Die Höchstwerte liegen dann nur noch durchschnittlich bei elf Grad, vereinzelt bei zwölf Grad. Zum Wochenstart haben die Temperaturen noch die 20-Grad-Marke geknackt.

Entsprechend kalt wird es in der Nacht. In den Bergen um Lluc ist Frost möglich. Die Tiefstwerte liegen bei drei Grad.

Ab Donnerstag scheint zwar wieder die Sonne, doch es bleibt kühl. Vorsicht gilt weiter vor Frost in den Bergen der Tramuntana. An der Küste sind die Temperaturen wegen des wärmeren Meers etwas höher: 12 Grad in Palma de Mallorca, Andratx und Cala Ratjada. In der Inselmitte werden es nur 10 Grad. Im Norden warnt Aemet erneut vor hohen Wellen mit der Warnstufe Gelb. In der Nacht wird es deutlich kälter. Diesmal liegen die Tiefstwerte in den Bergen bei minus drei Grad. Auch in Palma de Mallorca sollen die Temperaturen auf 1 Grad sinken.

Richtung Wochenende sollen die Temperaturen wieder steigen. Aemet prognostiziert für Sonntag 18 Grad. Es bleibt überwiegend trocken und sonnig. /rp